Parte il campionato di A2 di hockey su pista

Comincia dal PalaPansini il campionato di serie A2 dell’Afp Giovinazzo. Questa sera, con inizio alle 20,45, i ragazzi di Pino Marzella affronteranno il Sarzana, un incontro che certamente ricorda i fasti passati delle due compagini. Squadre che si sono incontrate più volte nella massima serie. La compagine biancoverde punta tutto sui giovani, tutti giovinazzesi e tutti nati in questo millennio (a guardare i tabellini sono tutti tra i 14 e i 18 anni di età), che però potranno contare sull’esperienza dei veterani Antonio Turturro e Vincenzo Bavaro, entrambi con un ricco curriculum rotellistico alle spalle. Tutto è pronto quindi. Dopo le dure sedute di allenamento a cui il tecnico Marzella ha sottoposto i suoi ragazzi, e dopo le prime gare amichevoli che sono servite a verificare lo stato di forma e l’apprendimento degli schemi di gioco, si comincia a fare sul serio. L’obiettivo è quello di far crescere i giovani atleti. Ma, come dice il tecnico, si dovrà avere pazienza. E con la pazienza si potranno raccogliere anche i frutti del duro lavoro a cui tutti si sono volentieri sottoposti. Nel rispetto delle norme anti covid, l'accesso al palazzetto sarà limitato a 200 spettatori. Tutti dovranno indossare la mescherina e mantenere il distanziamento.