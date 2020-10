Il campionato di Calcio a 5 apre al pubblico, ma solo per gli abbonati

Il PalaPansini riapre al pubblico in occasione delle gare casalinghe del Giovinazzo C5. Gli spalti del palazzetto, comunque potranno ospitare i tifosi in maniera ridotta, come prescritto dalle norme a contrasto della diffusione del Virus. Norme che impongono la presenza di pubblico al 15 percento rispetto alla capienza totale. Per questo la società bianco verde ha voluto lanciare una campagna abbonamenti, per permettere ai tifosi di garantirsi un posto a sedere nell’impianto. Un abbonamento che per l’intera stagione avrà un costo di 50 euro. Sarà un abbonamento nominativo. I titolari dovranno esibire al momento dell’ingresso nell’impianto sportivo il documento di identità, e per garantire la sicurezza di tutti, anche l’auto certificazione anti covid, in caso di minori, il codice fiscale. In virtù delle disposizioni ministeriali il numero degli abbonamenti messi in vendita è di 160. Sempre secondo le prescrizioni, l’ingresso al PalaPansini può avvenire solo se si indossa la mascherina. Gli abbonamenti si possono acquistare presso la sede sociale del Giovinazzo C5, in via Sanseverino, 23, il venerdì dalle 15 alle 20, e il sabato dalle 9 alle 11. Per ogni dettaglio la società bianco verde rimanda alle pagine https://drive.google.com/.../1KhBWzvNhwwu76TfoKlX.../view.... per il regolamento di accesso al palazzetto e a https://drive.google.com/.../1K per scaricare l’autocertificazione anticovid. La società si impegna a indicare i percorsi di ingresso e deflusso del pubblico per evitare gli assembramenti.