Al via il campionato di A2 di hockey

Si va verso la prima di campionato di A2 di hockey su pista. L’Afp Giovinazz, il 24 ottobre , alle 20,45, incontrerà sulla pista del PalaPansini, il Sarzana. La società, come scrive sulla sua pagina facebook, per rendere ancora più sicuro l’accesso al palazzetto, l’ingresso del pubblico sarà consentito. come per le partite amichevoli a 200 persone, effettuerà la prevendita dei biglietti presso la segreteria societaria nel PalaPansini nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00 e presso il Food Beer Trappist28 tutti i giorni a partire dalle 18:30.