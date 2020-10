Ancora in pista in amichevole contro il Roller Matera

Ancora una partita amichevole e ancora contro la Roller Matera per l’Afp Giovinazzo, prima di immergersi nel campionato nazionale di Hockey su pista di A2. La rosa dei giocatori è pronta, la gara servirà per le rifiniture della preparazione atletica e della perfetta assimilazione degli schemi di gioco dettati dal mister Pino Marzella. La gara si svolgerà questa mattina alle 11, nel PalaPansini nel rispetto delle norme anticovid. L’accesso all’impianto sportivi sarà consentito a non più di 200 persone, con l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nel palazzetto. Necessario anche il distanziamento di almeno un metro sugli spalti. La società rende noto che chiunque non rispetti tali norme è perseguibile con ammende amministrative e verrà allontanato dall'impianto.