Torna in pedana l’Iris a Campobasso per la specialità «Gold»

Dopo aver mantenuto il posto nella serie A1 di ginnastica ritmica, l’Iris torna a essere protagonista in Molise. Questa volta nella specialità «Gold» nel campionato di specialità per la zona tecnica 5. Al Pala Vezzieri di Campobasso, per un evento organizzato dalla Sporting Bovianum, oggi scenderanno in pedana Serena Abbadessa, classe 2006, che si esibirà al cerchio e alle clavette, e Simona Brunetta, classe 2005, che concorrerà perle specialità di fune e nastro. Domenica sarà la volta di Silvia Maffei, classe 2004, con la palla e le clavette. Ad accompagnarle saranno le allenatrici Alessandra Sangili e Lucia Andriani. Al meeting di ginnastica ritmica è prevista l’esibizione di atlete provenienti da Campania. Molise, Puglia. Basilicata, Calabria e Sicilia.