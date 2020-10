Ripartono da Desio le gare del campionato nazionale di ginnastica ritmica

L’Iris torna in quel di Desio, dieci giorni dopo i test per verificare lo stato di forma delle proprie atlete. Questa volta è in Lombardia, per la prova ufficiale del campionato nazionale di ginnastica ritmica, le gare sono previste per oggi e domani, valida per la terza prova di serie A1, A2 e B. In pedana, a difendere i colori della squadra pugliese, saranno Irene Carbonara (2005), Giorgia Cuomo (2007), Maria Dellaquila (2005) e Michela Sallustio (2007), guidate da Marisa Stufano. Dopo otto mesi di lontananza dalle competizioni ufficiali, riprendere confidenza con la gara non sarà affatto facile. L’Iris punta ad un buon piazzamento per conseguire la salvezza nella massima categoria. La bella notizia giunge dalla Federazione Ginnastica d’Italia e dalla San Giorgio ’79, società che ospita la manifestazione: sarà garantita la diretta televisiva sulla piattaforma Dazn1, della giornata di gare, chiusa al pubblico per la pandemia. Questo pomeriggio alle ore 15 con la ripresa della Serie A2, mentre alle 19 sarà il turno dell’A1. La finale di Serie B verrà trasmessa domenica alle ore 10. Dirette streaming anche sui canali YouTube della federazione Ginnastica d’Italia e sul profilo instagram della San Giorgio.