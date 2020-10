Altre iniziative in vista del Giro d’Italia

Si svelano pian piano quelle che saranno le iniziative messe in campo come manifestazioni collaterali alla tappa Giovinazzo – Vieste delle dizione numero 103 del Giro d’Italia. A cominciare dalla presentazione di due uova di cioccolato, decorate con la tecnica dell’aerografo, create dal pasticcere Giotti, che ha voluto dedicare le sue creazioni alle città che saranno unite dalla tappa del Giro. Le riproduzioni della Cattedrale di Giovinazzo e del borgo antico di Vieste campeggeranno sulle uova di cioccolato. Intanto il Comune ha voluto patrocinare l’iniziativa di Gianmarco D’Elia, che d’intesa con il comitato tappa, ha voluto coinvolgere i commercianti giovinazzesi , prevedendo la degustazione di alcuni drink dedicati al Giro e che avranno come ingredienti comuni l’Amaro del ciclista e il bitter del ciclista. Degustazioni che, secondo un preciso calendario, prenderanno il via giovedì alle 12 all’hotel San Martin Giovinazzo, Masterclass Casoni con presentazione del drink ufficiale del giro d’Italia che sarà unico e riprodotto per tutto il weekend dai partner. Il drink sarà studiato, creato e realizzato dal bartender Nico Ruggero. Aperitivo in terrazza San Martin con degustazione prodotti. Venerdì alle 22, al Katiuscia Peolpledrinks, presentazione drink list e degustazione dei cocktail creati con i prodotti Casoni - distribuzione di gadget e relativa presentazione della gamma dei prodotti. E in conclusione sabato, giorno del Giro, alle 12.00, al Ragno d’Oro Caffè, uno dei bar più antichi della storia giovinazzese in piazza Vittorio Emanuele II, aperitivo durante e dopo la partenza della tappa in collaborazione con una nota scuola di bartending presentazione della drink list con degustazione cocktail creati coi prodotti Casoni e distribuzione gadget.