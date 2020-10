L’Afp Giovinazzo si aggiudica il memorial dedicato a Luciano Minervini

Il memorial dedicato al Luciano Minervini, voce storica dell’Afp Giovinazzo, se lo è aggiudicato la formazione biancoverde, vincendo entrambi gli incontri disputati con le due formazioni materane invitate per il triangolare. Incontri che sono terminati col punteggio di 2 a 1, contro il Roller Matera, e 3 a 1, contro l’Hp Matera. Il derby tra le due squadre lucane si è poi concluso con la vittoria dell’Hp per 5 a 0. «È stata una bella serata di hockey – il commento pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Afp – conclusasi nel migliore dei modi per i biancoverdi. La squadra ha mostrato bel gioco e grinta oltre che una buona velocità, frutto dell’ottimo lavoro svolto da mister Marzella». Le premesse per un buon campionato di A 2 ci sono tutte. Adesso tocca ai tifosi sostenere la squadra. Quei tifosi che, nella serata di sposrt, sono stati la nota dolente per la società giovinazzese. «Vuoi per impegni, vuoi per il Covi – si legge ancora sulla pagina social ufficiale dell’Afp - ad esserci sono stati solo gli instancabili appassionati e gli ultras. Speriamo di rivedere un palazzetto degno di questo nome». In conclusione del torneo, la moglie e il figlio Francesco di Big Luciano, hanno partecipato alle premiazioni.