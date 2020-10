Un triangolare di hockey per ricordare Luciano Minervini

Luciano Minervini, voce radiofonica storica per l’Afp Giovinazzo. Le sue cronache hanno accompagnato i biancoverdi nelle migliori stagioni agonistiche della loro storia. La società vuole adesso rendergli omaggio con un torneo, un triangolare, a lui dedicato. Sul parquet del PalaPansini sabato prossimo scenderanno in campo, oltre all’Afp, le formazioni del Roller Matera e dell’Hp Matera. Le partite che avranno una durata di 30 minuti (due tempi da 15 minuti ognuna) cominceranno alle 18,30. A causa dell’emergenza Covid, l’ingresso al palazzetto sarà limitato a 200 spettatori. Per tutti l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di almeno un metro. Non sarà possibile avere contatti con i giocatori o con i dirigenti delle società partecipanti al torneo. Questo il calendario delle partite: i promi a scendere in campo saranno l’Afp Giovinazzo con il Roller Matera. A seguire il derby tra le due squadre materane, e infine l’Hp Matera, che la scorsa settimana ha già disputato una amichevole con i biancoverdi, incontrerà l’Afp. L’ingresso al palazzetto sarà soggetto di un contributo pari a 3 euro.