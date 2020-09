Buone le prove delle ginnaste dell’Iris in quel di Desio

Buone indicazioni arrivano da Desio per la Ginnastica ritmica Iris. Nel corso del torneo che si è disputato nelle cittadina lombarda il 26 e 27 settembre il team delle sei atlete guidate da Alessandra Sangilli e Marista Stufano, hanno ottenuto un primo posto con Irene Carbonara. La Junior 2 ha gareggiato nelle specialità palla e clavette. Nella stessa categoria ha chiuso al quinto posto Serena Abbadessa (cerchio e clavette), mentre tra le Junior 3 Maria Dellaquila ha chiuso i suoi esercizi al nono posto. Tra le Junior 1 Giorgia Cuomo ha chiuso in quarta posizione Michela Sallustio è risultata sesta. Buone le performance anche della allieva Sara Brunetta che al termine dei suoi esercizi al corpo libero e al cerchio, ha chiuso in quarta posizione.