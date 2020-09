Buona la prima per l’Afp Giovinazzo

Buone le sensazioni per la prima uscita dell’Afp Giovinazzo. Al PalaPansini i biancoverdi si impongono sul Matera per 5 a 4. È stata solo un’amichevole ma le premesse per la disputa di un buon campionato di A2 sembrano esserci tutte. A cominciare dalla capacità di reazione dei ragazzi di mister Marzella che, sotto per 3 a 1 a conclusione della prima frazione di gioco, sono riusciti a ribaltare il risultato nel secondo tempo. Per i biancoverdi hanno segnato 2 reti a testa Colamaria e D’Avanzo, una rete capitan Dilillo. Per il Matera hanno segnato due reti a testa Santeramo e Piozzini. La gara si è disputata di fronte a poco pubblico nel rispetto delle misure anticovid.