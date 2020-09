L’amichevole col Matera segna l’inizio della stagione rotellistica per l’Afp

Parte ufficialmente la stagione agonistica dell’Afp Giovinazzo con una amichevole. A scendere sul parquet del PalaPansini alle 19 di sabato prossimo, sarà l’Hp Matera, in una gara utile per i biancoverdi a testare lo stato di forma dei giocatori e per una migliore assimilazione degli schemi di gioco che mister Marzella ha voluto dettare ai suoi uomini in questi primi giorni di preparazione al campionato di serie A2. La novità è che la gara si svolgerà a porte aperte, anche se per un numero ristretto di spettatori. Potranno accedere sulle tribune del palazzetto solo 200 persone. Dovranno tutti essere muniti di mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. A tutti, prima dell’ingresso nell’impianto sportivo, sarà misurata la temperatura. Sarà altresì vietato avere contatti con i giocatori o con i dirigenti delle due squadre. La società invita, chi vorrà assistere alla partita, di arrivare al palazzetto con largo anticipo per consentire i controlli anticovid da parte degli addetti.