L'Iris riparte dalla Lombardia

La Ginnastica ritmica Iris torna in pedana. E lo fa per la prima gara della stagione con le sue ginnaste «gold». Il 26 e 27 settembre, infatti, l’Iris sarà a Desio, in Lombardia per partecipare al torneo organizzato dalla Sangiorgio79. Sulla pedana scenderanno le ginnaste Sara Brunetta al corpo libero e cerchio (per le allieve), Michela Sallustio, alla fune, palla e clavette, Giorgia Cuomo, al cerchio, palla e nastro, Serena Abbadessa, al cerchio e clavette, Irene Carbonara, alla palla e clavette, e Maria Dellaquila, alla fune e palla. Ad accompagnarle le dirigenti Alessandra Sangilli e Marisa Stufano.