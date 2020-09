L’Afp Giovinazzo è pronta per affrontare il campionato di A2

Due rientri eccellenti nelle fila dell’Afp Giovinazzo. Due «nomi», Bavaro Vincenzo e Antonio Turturro, che per amore della maglia bianco verde hanno deciso di tornare a giocare nel Pala Pansini. Entrambi giocatori esperti per aver disputato con diverse maglie e in giro per l’Italia sempre ad alti livelli, campionati di serie A1 e competizioni internazionali, hanno scelto di tornare a Giovinazzo per seguire il progetto di mister Marzella. Ma soprattutto per dare il loro fattivo contributo alla crescita dei giovani. A questo punto l'Afp Giovinazzo è al completo e pronta ad affrontare il campionato di A2 , e come poche squadre in Italia, vanta una rosa di soli atleti giovinazzesi, frutto di anni di lavoro pazienza e umiltà. Perché Giovinazzo vanta un serbatoio di giovani campioni che, maturando, possono regalare al settore rotellistico nazionale atleti di primo piano, capaci, come in passato di affermarsi in Europa e nel mondo.