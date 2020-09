Al via al stagione agonistica del Giovinazzo C5

È iniziata la stagione agonistica del Giovinazzo Calcio a 5, che vedrà la compagine biancoverde, guidata da Miki Grassi, disputare il campionato di serie A2. Campionato che prenderà il via il 17 ottobre e che vedrà la formazione giovinazzese esordire sul campo della Tombesi Ortona. al via il prossimo 17 ottobre, fuori casa, sul campo della Tombesi Ortona. La squadra, al gtran completo, sono 14 i convocati, si è riunita al Pala Pansini dove ha cominciato con le sedute di allenamento. Il nuovo allenatore, coadiuvato dal suo vice Franco Faele e dal preparatore dei portieri, Gianluca Annese, potrà contare per il secondo anno consecutivo sul preparatore atletico Giovanni Battista de Gennaro, molfettese, laureato in Scienze delle Attività Motorie. «La preparazione atletica – ha detto de Gennaro - è iniziata con la valutazione dello stato di forma dei ragazzi per poi procedere con il lavoro sulla prevenzione e sul miglioramento delle performance dei singoli e del gruppo». Il programma prevede sedute atletiche e tecniche per 4 settimane, nel corso delle quali sono previste anche gare amichevoli per saggiare lo stato di forma degli atleti e l’apprendimento delle tattiche imposte da Grassi. «Successivamente – ha concluso de Gennaro – ci prepareremo per la stagione agonistica vera e propria, improntando il programma su quella che sarà la settimana tipo delle sedute di allenamento». Gli atleti a disposizione di Grassi sono: i portieri Ernesto Di Capua, Fabio Genchi e Antonio Fiorentino, i centrali difensivi Pablo Diego González Alonso e Rafael Augusto Lanziotti detto Rafinha, i laterali Felipe Alves, Pasquale Faele, Michele Mongelli, Jander Ferreira Praciano, Raoul Prisciandaro e Decio Restaino e i pivot Lucas Tadeu Gualtieri Conçalves, alias Lucão, Nicolò Roselli e Ivan Scardigno. Il laterale Angelo Piscitelli si aggregherà al gruppo nelle prossime ore.