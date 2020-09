L'Iris torna ad allenarsi in palestra

«Se Giovinazzo mantiene il suo punto di lavoro in via delle Filatrici 21 – continua la Sangilli – Bisceglie ha cambiato sede spostandosi in via Vienna 2. Stesso discorso vale per Barletta, dove terremo lezione nelle sede della scuola di ballo “Numero 1” in via Madonna della Croce 224». E' questo il contenuto di un comunicato stampa diffuso dall'Asd ginnastica ritmica Iris, con il quale annuncia la ripresa degli allenamenti. «In questi primi giorni di settembre sono partiti i corsi per ginnaste dai 10 ai 15 anni – dichiara Alessandra Sangilli – responsabile Iris Bisceglie e Barletta – mentre da ottobre ci auguriamo di cominciare a pieno regime con tutti i corsi». La ripresa delle attività avviene a sei mesi dagli ultimi incontri agonistici, con un finale di stagione in gran parte compromesso per via della pandemia da Covid-19. Gli allenamenti in realtà sono proseguite anche durante la chiusura totale di tutte le attività. Durante il lockdown, infatti, l’instancabile gruppo di tecnici Iris non si è dato per vinto organizzando delle lezioni in smart working che hanno riscosso successo tra le iscritte e gli addetti ai lavori. Adesso si torna a lavorare in presenza. «Cambiano inevitabilmente anche le abitudini per genitori e ginnaste nell’approccio alla palestra – sottolinea Alessandra Sangilli – dovendo rispettare il protocollo imposto dalla FGI (Federazione Ginnastica d’Italia) e quindi anche dal punto di vista numerico inevitabilmente non potremo accogliere per i corsi lo stesso numero di ginnaste degli anni scorsi. Ci teniamo al rispetto delle regole, ma soprattutto alla salute di tutte le componenti del mondo Iris, ginnaste in primis, garantendo per ogni corso due lezioni settimanali dal lunedì al sabato». Per chi volesse richiedere ulteriori info: chiamare il 3493228079 (Giovinazzo); 3478362780 (Bisceglie-Barletta).