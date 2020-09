Cento atleti tra professionisti e amatori, al via per l’«Open water» di Giovinazzo

Il campo di gara è compreso tra «Lido azzurro» dove è posta la partenza e l’arrivo del campionato interregionale «Open water», e l’area prospiciente la Cattedrale di Giovinazzo, dove è posta la boa che segna la virata della gara. Per un percorso netto di 2,7 chilometri da percorrere in un unico giro. Lo start questa mattina alle 10, con la partenza della prima delle tre categorie in gara. Sono all’incirca 100 gli atleti iscritti che prenderanno parte all’unico appuntamento, per quest’anno, di un campionato di nuoto in acque libere che, nelle intenzioni della Federazione Nuoto, sarebbe dovuto essere itinerante e toccare varie località tra gli 800 chilometri della costa pugliese. Ma l’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori ha rivedere tutti i loro piani. Fino ad organizzare il campionato, come unica tappa, nello specchio di mare di Giovinazzo, grazie anche alla disponibilità e l’esperienza acquisita dalla «Netium», il centro sportivo che si sta riscoprendo come fucina di giovani campioni. E a proposito di Giovani campioni, a partecipare alla gara sarà Marco De Tullio, classificatosi quinto ai mondiali di Gwangju, in Corea del sud nel 2019 e reduce di ottime prestazioni con medaglie alla «Sette colli» di Roma. Se questa è la parte tecnica della competizione, non manca quella promozionale. Il Coni, la Federazione Nuoto, Pugliapromozione e Comune di Giovinazzo, sono concordi nel dire che lo sport, soprattutto quello che si disputa all’aperto, è un ottimo veicolo per far conoscere il territorio. Un connubio stretto tra sport e turismo, che può diventare anche un veicolo economico per l’intera regione, a cominciare da questo periodo di crisi epidemiologica, che costringe le società sportive a limitare le proprie attività. Una occasione per programmare nel futuro più immediato, manifestazioni ed eventi che abbiano al centro gli sport di massa, e che al tempo stesso possono diventare occasione di promozione anche internazionale della Puglia.