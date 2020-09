Presentato ufficialmente il trittico di ciclismo «Unesco di Puglia»

Tutto pronto per il trittico «I tesori Unesco di Puglia», la tre giorni ciclistica dedicata alle categorie giovanili che si svolgerà dall’11 al 13 settembre a Giovinazzo, Alberobello e Castel del Monte. Le gare sono state ufficialmente presentate nella città dei trulli nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato oltre al sindaco di Alberobello, Michele Maria Longo, quello di Giovinazzo, Tommaso Depalma, e con loro Lorenzo Spinelli, presidente comitato provinciale Fci Bari-Bat, Angelo Giliberto, presidente Coni Puglia, Piero Loconosolo, direttore sportivo Ludobike Racing team, Rino Perta, presidente Spes Alberobello, Luigi Carrer, Ludobike Corato Vito Di Tano, ex campione mondiale di ciclocross e Amedeo Natale, «L’altro villaggio». «Lo sport – ha affermato Depalma elogiando l’intuizione del sindaco di Alberobello - è vettore di promozione del territorio e quindi coniugare sport e bellezza della Puglia è un binomio vincente. Stiamo dimostrando che sappiamo fare gioco di squadra con i Comuni e con le associazioni sportive che mettono da parte qualsiasi individualismo per mettersi insieme e dare valore aggiunto alla loro azione. In periodo di grandi difficoltà in cui tutti scappano noi invece facciamo un passo avanti e lo facciamo verso il mondo dei giovani e rivendicando l’orgoglio di utilizzare lo sport come un vettore di promozione. Il ciclismo non è uno sport di mendicanti, ma di gente che ha fierezza e crede in quello che fa. Questa manifestazione può diventare un laboratorio da esportare in tutta Italia». Il trittico, secondo il sindaco Longo, è il punto di partenza di un progetto più ampio: quello di poter organizzare in futuro un Giro d’Italia dei siti Unesco, di cui il territorio nazionale è ricco. Le competizioni prenderanno il via a Giovinazzo con una gara tipo giro che si svolgerà venerdì sul lungomare di ponete e a cui parteciperanno i giovini ciclisti di età compresa tra i 17 e i 18 anni. Proseguirà sabato tra i trulli di Alberobello con una cronometro e si concluderà domenica sulle rampe di Castel del Monte dove saranno assegnati i titoli regionali. Gli atleti iscritti al momento sono 250.