Giovinazzo unica sede del Campionato Interregionale Open Water Fin Puglia 2020

Sarà Marco De Tullio la punta di diamante dell’Open Water Puglia, unica tappa del «Campionato Interregionale Open Water Fin Puglia 2020». Un evento molto amato da professionisti e amatori del nuoto che si svolgerà presso il Lido Azzurro, sabato prossimo e che vede impegnata al Netium Giovinazzo come società organizzatrice con alla guida il direttore sportivo Lorenc Feleqi. De Tullio, atleta barese, a soli 19 anni si sta affacciando nell’olimpo del nuoto mondiale, avendo conquistato il 5 posto assoluto nei 400 metri stile libero ai Mondiali che si sono disputati a Gwangju, in Corea del Sud. La competizione, che fa di Giovinazzo l’epicentro del fondo regionale, sarà presentata venerdì alle 11 nella sala consiliare del Comune di Giovinazzo. Interverranno, oltre al vice presidente della Netium, Domenico Claudio Pannoli e al direttore sportivo Feleqi, il sindaco Tommaso Depalma, il Presidente Comitato Regionale Fin Puglia, Nicola Pantaleo, il Consigliere Comitato Regionale Fin Puglia, Ruggiero Messina e Rocky Malatesta, Consulente di «Puglia promozione» per lo sviluppo dei Prodotti Turistici.