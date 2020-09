Al via la stagione agonistica dell’Afp Giovinazzo ma a porte chiuse

È partita la stagione agonistica dell’Afp Giovinazzo con la fase di preparazione al prossimo campionato e con le prime amichevoli per constatare lo stato di forma e l’assimilazione degli schemi dei suoi atleti. Per questo è stata prevista una gara amichevole, ma la società preferisce definire l’incontro come allenamento congiunto, con l’Hp Matera. Allenamento che si svolgerà questa sera alle 20 al Pala Pansimi, ma a porte chiuse per rispettare i protocolli anti covid in vigore. L’accesso all’impianto sportivo sarà consentito solo ai tesserati. «Per il futuro - fa sapere la società - sarà consentito l'accesso parziale del pubblico, nei termini stabiliti dal Governo con il Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2020».