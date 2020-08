Riparte l’hockey per le categorie giovanili

«Anche per i più piccoli è arrivato il momento di riprendere gli allenamenti». L’annuncio è dell’Afp Giovinazzo che riapre la sua scuola di hockey. «Tornare alla normalità, tornare agli allenamenti» questo il messaggio. La partenza è fissata per il primo settembre alle 18,15, al Pala Pansini «sotto gli occhi attenti di tecnici federali, e in rispetto alle normative vigenti in atto, causa coronavirus, disinfestazione dei locali comuni, controllo temperatura all'ingresso, distanziamento e tutto ciò che è necessario per la salute di tutti noi». E per ricominciare l’Afp propone un periodo di prova completamente gratuito «ricordando a molti che il pattinaggio ,e di conseguenza l'hockey è stato dichiarato uno degli sport più completi». Tutte le informazioni circa gli orari degli allenamenti sono disponibili presso la segreteria della società ai numeri di telefono 3381564599 (Dino), 3203253381(Sabino), 3408050334 (Francesca).