Divorzio consensuale tra Douglas e il Giovinazzo C5

È ufficiale. Le strade di Douglas Alvaralhão dos Santos e del Giovinazzo C5 si dividono. Un addio pacifico come conferma lo stesso laterale brasiliano. «Tutto è accaduto in assoluta amicizia e serenità – ha ribadito - Sono triste solo per non aver potuto completare, assieme ai miei compagni di squadra, la rincorsa al Futsal Capurso, ma l’ammissione in serie m’ha strappato più di un sorriso: non si poteva agire diversamente al termine di una stagione già catastrofica per via del Covid-19, sarebbe stato un ulteriore danno per chi, come noi, non ha potuto concludere un campionato che chissà come sarebbe finito». Il rammarico è quello di non aver potuto terminare la stagione agonistica sul campo. «Le nostre strade si separano - dice il direttore sportivo Gianni Lasorsa - ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal internazionale». Tra arrivi e partenze la rosa del Giovinazzo C5 si va sempre più delineando. La programmazione per la prossima stagione continua.