Gonzàlez Alonso al Giovinazzo C5: c’è l’ok

«L’impossibile che diventa possibile». Così è stato salutato dal Giovinazzo C5, l’arrivo di Pablo Diego González Alonso. Il centrale difensivo spagnolo rappresenta un salto di qualità non solo per il pacchetto difensivo dei biancoverdi, ma per tutta la compagine giovinazzese che si appresta a disputare il campionato di A2 nel migliore dei modi. «Tutti sanno che il progetto sportivo del Giovinazzo C5 – sono le prime dichiarazione dell’atleta del giocatore - era il più interessante per me; poi mi hanno cercato anche altre squadre. A un certo punto era una questione di dove volessi andare a giocare: ho scelto il Giovinazzo C5 perché è stata la squadra che ha suscitato in me maggiore interesse». Alonso proviene dal Campobasso, dove in due anni ha segnato 40 reti, dopo una lunga carriera in Spagna fatta di successi e promozioni. Al Pala Pansini ha già giocato ma da avversario della squadra giovinazzese. «Sono entusiasta di aver scelto il Giovinazzo C5. Grazie un po’ a tutti, ma soprattutto - afferma Alonso - al direttore generale Sabino Samele ed al tecnico Miki Grassi: sono stati loro a suscitare un maggiore interesse nei mie confronti». E poi c’è il pubblico. «Il pubblico giovinazzese è spettacolare – ha concluso l’atleta - i tifosi biancoverdi mi gasano troppo, mi piacerebbe vedere la gradinata piena. Anche la loro assidua presenza ed il loro continuo incitamento e sostegno hanno influito sulla mia scelta, è ovvio. È una delle motivazioni che mi hanno spinto a venire qui».