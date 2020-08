Riparte il ciclismo agonistico in Puglia

Ci sarà Giovinazzo nel trittico di ciclismo «Tesori Unesco di Puglia», la corsa dedicata alle categorie giovanili nazionale e agonistiche internazionali. Organizzato da una joint venture costituita da tre società ciclistiche pugliesi di grande esperienza, Team Eurobike Corato, Spes Alberobello e Ludobike Bisceglie, e sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana, la tre giorni si svolgerà dall’11 al 13 settembre a Giovinazzo, ad Alberobello e a Castel del Monte. In ogni sede si svolgerà una specialità del ciclismo. Si comincerà l’11 settembre sul lungomare di Giovinazzo con una corsa tipo pista a cui concorreranno i soli atleti juniores (17/18 anni). Sabato 12 settembre tutte le categorie giovanili sfideranno il tempo con una cronometro tra i trulli di Alberobello. Nella giornata conclusiva del trittico, sabato 13 settembre, saranno assegnati i titoli regionali per tutte le tre categorie giovanili, esordienti, allievi e juniores, con una corsa in linea che avrà per protagoniste le rampe di Castel del Monte.