Si va completando la rosa del Giovinazzo C5

Vivacità, intuizioni, temperamento, forza fisica e resistenza. Sono queste le doti di Decio Restaino, il quarto acquisto del Giovinazzo C5. Mancino, dotato di buona tecnica, è approdato nel club biancoverde, fortemente voluto dall’allenatore Miki Grassi e grazie alla Lg Procure dell’avvocato Giuseppe Lofrano che ha trovato l’accordo con il direttore generale dell club giovinazzese, Sabino Samele. «La prima chiamata l’ho ricevuta dal mister, che conoscevo già – ha dichiarato l’atleta - Mi ha parlato del club e del progetto sportivo: subito dopo mi ha chiamato il direttore generale e insieme al mio procuratore sportivo siamo riusciti ad arrivare ad un accordo soddisfacente per tutti. La scelta è stata facile: il Giovinazzo C5 mi ha voluto fortemente e questo, mi ha caricato di responsabilità e mi ha trasmesso quella sicurezza fondamentale per iniziare una nuova avventura». Restaino conosce bene la A2, campionato che il Giovinazzo C5 dovrà disputare. Vanta una esperienza anche internazionale, e per questo può diventare presto un punto di riferimento per tutto l’ambiente sportivo. «Il girone C - ha detto - sarà un raggruppamento con trasferte difficili, ma molto equilibrato. Il nostro obiettivo è la salvezza, poi tutto quello che verrà sarà uno stimolo per poter migliorarci e cercare di dare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi, ma anche e soprattutto ad un club che crede molto in me e questo è motivo di orgoglio». Al di la delle sue qualità, Restaino è consapevole di avere ancora margini di miglioramento. «Mi auguro sempre di migliorare e crescere in questa mia professione – ha concluso - Per quanto riguarda il gruppo sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Un gruppo unito può fare grandi cose».