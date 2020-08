Confermato Alves per il prossimo campionato di A2 del Giovinazzo C5

Prolungato il contratto tra Felipe Alves e il Giovinazzo C5. L’italo brasiliano sarà in biancoverde per un’altra stagione. Si va delineando sempre più la rosa degli atleti che disputerà il campionato di A2 del calcio a 5 nazionale. L’atleta classe ’99 conosce bene la categoria per aver militato con i Marigliano nel 2017, forte di un curriculum sportivo che lo ha visto protagonista in Brasile. «Farò di tutto per ricambiare la loro fiducia, soprattutto quest’anno – la sua dichiarazione - Non vedo l’ora di poter tornare a giocare, il campo mi manca molto. È davvero bello poter continuare il percorso insieme ai miei compagni di squadra, non ho avuto dubbi nel dire di sì al Giovinazzo C5». Quel gioco che si è dovuto interromper bruscamente a causa della pandemia che ha fermato tutti i campionati sportivi. «Non siamo riusciti a centrare la promozione sul campo – ha detto - e questo mi dispiace molto: ci credevo tanto ed ero convinto che avremmo fatto un finale di stagione super. Dispiace, ora testa alla prossima stagione. Mi aspetto una grande stagione assieme al presidente Antonio Carlucci che meritava l’A2: la società sta lavorando in una direzione precisa e credo che continuando così diventeremo una buona squadra che lotterà su ogni campo sino all’ultimo secondo». E promette: «sono un folletto e darò per il Giovinazzo C5 fino all'ultima goccia di sudore».