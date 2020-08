Il Giovinazzo C5 in serie A2

Il lavoro sottotraccia del presidente del Giovinazzo C5, Antonio Carlucci, ha avuto successo. La compagine biancoverde giocherà nel girone C del campionato di A2. Una promozione ottenuta a tavolino, approfittando della possibilità lasciata dalla Federazione. «Questa promozione – ha dichiarato Carlucci - è per tutte le persone che mi vogliono bene. Ringrazio tutti i dirigenti ed in particolar modo Sabino Samele, Gianni Lasorsa ed Enzo Marzella, con loro la mia vita è più facile. Avremmo meritato una cornice diversa, come ad esempio l’abbraccio dei nostri tifosi e dell’intera città di Giovinazzo perché queste sono soddisfazioni incredibili: dietro c’è un grande lavoro di tutta la società». Il Giovinazzo torna in A2 dopo un decennio. L’affidamento della guida tecnica a Miki Grassi e il rapido adeguamento del tasso tecnico dell’organico al più elevato calibro della categoria non consentirà tuttavia un torneo diverso da quello di assestamento. «Una maggiore esperienza rispetto al recente passato sarà garantita dei nuovi acquisti – ha detto ancora Carlucci – Il mercato comunque non è ancora chiuso. Arriveranno ancora un centrale difensivo e un altro laterale». Il girone C della A2 porterà il club biancoverde fino in Toscana per alcune delle sue partite in trasferta. «È un girone trasversale, dal punto di vista geografico - ha concluso Carlucci - che ci porterà a conoscere nuove realtà sportive e molto equilibrato dal punto di vista tecnico. Noi punteremo alla conferma della categoria».