Si disputa la IV edizione del Netium Beach Waterpolo

Nove squadre per un torneo il «Netium Beach Waterpolo», la competizione di pallanuoto che, giunta alla quarta edizione, si svolgerà nello specchio di mare del lungomare Marina Italiana. Organizzato dalla associazione «Netium» in collaborazione con Amoreodio, al Terrazzino beach bar e dell’associazione subacquea Poseidon blu team, si svolgerà questa mattina a partire dalle 9,30, con la conclusione prevista per le 18. «La Netium vuole dare un segnale di ritorno alla normalità –è la dichiarazione del direttore sportivo Lorenc Feleqi, organizzatore del torneo assieme a Gianluigi Foglio - Ringraziamo l'Amministrazione Comunale e la Capitaneria di Porto per averci fornito tutte le autorizzazioni per svolgere la manifestazione, la Netium continua ad investire sul territorio e regalerà a tutti gli appassionati di sport una domenica estiva diversa dal solito». Non poche le difficoltà per organizzare l’evento, causa la pandemia che ha fatto mettere in dubbio la realizzazione del torneo. «Siamo riusciti ad organizzare un evento che ormai è un punto di riferimento per tutti gli amanti della pallanuoto in Puglia - ha afferma Gianluigi Foglio -

Nonostante questo periodo un po’ particolare abbiamo aumentato il numero delle squadre, la risposta a questo evento è frutto di un grande lavoro di squadra che c'è dietro all'organizzazione di tutto il torneo». Le squadre che parteciperanno al torneo sono Netium Giovinazzo, Waterpolo Bari, Pallanuoto Conversano, Pallanuoto Monopoli, Sport Project, Cus Bari, Mediterraneo Taranto e Master Nuoto Valenzano, le più rappresentative di Puglia.