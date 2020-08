È ufficiale: il 10 ottobre si correrà la Giovinazzo – Vieste

La notizia circolava già da giugno scorso, mancava solo l’ufficialità che è arrivata nelle scorse ore. Giovinazzo sarà città di partenza della ottava tappa del Giro d’Italia. Tappa che si correrà il 10 ottobre e che dopo 200 chilometri arriverà a Vieste. Sarà un giro diverso dalle precedenti edizioni per via del percorso ridisegnato in questi mesi a causa del Covid 19 e che ha visto l’annullamento delle prime tre tappe che si sarebbero dovuto correre in Ungheria. Di conseguenza l’intero percorso è stato rivisto con ben 4 tappe che si correranno in Sicilia. Lo start sarà dato il 5 ottobre a Enna, l’arrivo, quello che decreterà chi indosserà la 103esima maglia rosa della storia del Giro d’Italia, il 25 ottobre a Milano. Per un totale di 3946, 8 chilometri da percorrere. Con in mezzo i passi dello Stelvio (cima Coppi), il Sestriere (tappa Bartali) e il Piancavallo (montagna Pantani) da scalare.