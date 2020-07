Brunetta e Cuomo ai collegiali nazionali di Rimini

L’Asd ginnastica ritmica Iris si conferma sempre più fucina di talenti. Saranno infatti due le atlete della società, ammesse agli allenamenti collegiali nazionali estivi che si svolgeranno a Rimini dal 22 al 25 agosto prossimi. La direttrice tecnica Emanuela Maccaroni ha chiamato per lo stage del gruppo scelto allieve 16 convocate tra cui Sara Brunetta, classe 2009 che sarà agli ordini dello staff tecnico composto da Maura Rota, Nani Londaridze e Galia Epure. Per il gruppo ginnaste junior, Giorgia Cuomo sarà nel gruppo di 11 atlete convocate da tutta Italia. Anche lei sarà a Rimini, ma dal 31 agosto al 3 settembre per lo stage che sarà diretto da Nani Londaridze, Francesca Cupisti e Irina Roudaia, con la supervisione, sempre di Emanuela Maccaroni e della responsabile delle squadre nazionali individualista, Elena Aliprandi.