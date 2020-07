Quaranta anni fa il sogno

La prima squadra italiana a vincere un trofeo europeo per club. Un vero miracolo sportivo. Il primo giocatore a segnare ben 11 reti in una finale europea. Quel Pino Marzella che in questa stagione si appresta ad allenare i Biancoverdi nel campionato di hockey di A2. Succedeva 40 anni fa sulla pista del palazzetto di via Deceglie. Una stagione di trionfi. L’Afp Giovinazzo si era laureato campione d’Italia un mese prima. Era la squadra che schierava in campo ben 4 giocatori giovinazzesi su cinque. Erano, oltre a Marzella, Francesco Frasca, il compianto Angelo Beltempo, Angelo Beltempo, oltre al barese Antonio Caricato. E nella rosa c’erano ancora Colamaria, Vestito, Caricato, Labianca, solo per citarne alcuni. Quegli stessi giovinazzesi che in seguito hanno dato lustro alla Nazionale italiana, tutti forgiati da Gianni Massari, il professore che ha anche allenato la squadra Azzurra.