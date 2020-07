Dopo sette mesi trascorsi con i biancoverdi, Luigi Giancola lascia il Giovinazzo C5. Il difensore non rientrerebbe nei piani del club per la nuova stagione che si appresta a partire. «Ho indossato la maglia biancoverde già nel 2015 e nel corso dell’ultima stagione sportiva, a partire da dicembre – ha affermato l’atleta - e non ricordo un solo incontro con il presidente Antonio Carlucci ed i suoi collaboratori in cui non mi abbiano colpito per disponibilità, gentilezza e generosità. Sono state due parentesi belle con il Giovinazzo C5». Giancola era arrivato dal Bisceglie a Dicembre. Come per tutti gli atleti non ha avuto la possibilità di mostrare fino in fondo le sue qualità a causa della sospensione di tutti i campionati per la crisi epidemiologica. Nella ricostruzione della compagine biancoverde gli obiettivi iniziali sono quelli di sfoltire la rosa e dare una identità precisa alla squadra, con la divisione C5 che comincia a scaldare i motori con la pubblicazione di tutti i comunicati che ufficializzano il completamento degli organici. Ormai è tempo di programmare la preparazione atletica per affrontare al meglio la stagione 2020/2021. E con il mercato in corso il Giovinazzo C5 sta mettendo a posto tutti i tasselli per ben figurare nel campionato di serie B.