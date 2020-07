Anche Di Capua rinnova con il Giovinazzo C5

«Ho deciso di rimanere qui, sono molto contento per il rinnovo e spero di ripagare la fiducia della società nei miei confronti: gli ultimi sono stati anni in cui ho lavorato parecchio, a testa bassa, ma adesso sento che è arrivato il mio momento». È la dichiarazione che ha rilasciato Ernesto Di Capua subito dopo aver rinnovato il contratto con il Giovinazzo C5. L’estremo difensore vestirà la maglia biancoverde fino al 2021. «Personalmente sono in grande crescita ha affermato ancora - e mi aspetto di tornare ai livelli del passato, lì dove tutti mi hanno conosciuto e apprezzato. Qui mi hanno insegnato che si gioca col cuore con l’obiettivo di far divertire i nostri tifosi, che ci sono sempre ed è importante sapere di avere il loro sostegno. L’obiettivo è quello di far tornare il Giovinazzo C5 sulla bocca di tutti». Tra il rammarico per una stagione, quella scorsa, non conclusa a causa dell’emergenza sanitaria e le speranze per il futuro, Di Capua prova ad analizzare il campionato che sarà. «I numeri e le quotidiane mappe del contagio ci danno più serenità - ha affermato - la stessa che vorrei ritrovasse l’intero movimento italiano del futsal. Comprendo le difficoltà del momento ed è per questo che ho deciso di ripagare la fiducia del presidente Antonio Carlucci».