Carbonara e Dellaquila al collegiale nazionale estivo

La Ginnastica Iris rappresenterà la Puglia nel collegiale nazionale estivo che si terrà a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Per il Gruppo di Alta Specializzazione, la direttrice tecnica Emanuela Maccarini e la responsabile delle squadre nazionali individualiste, Elena Aliprandi, hanno convocato le ginnaste Irene Carbonara e Maria Dellaquila, entrambe classe 2005. Il gruppo che si ritroverà nelle palestre lombarde sarà composto in totale da 14 atlete. Gli stage e gli allenamenti si svolgeranno dal 12 al 19 luglio. L’Iris è anche presente nello staff tecnico della Federazione Ginnastica Italiana con Marisa Stufano, Laura Zacchilli, Svetlana Durdenevskaya e Vito Mazzeo.