Mongelli rinnova il suo contratto con il Giovinazzo C5

«Perché questo club se avevo altre possibilità? Sono stato convinto dal progetto societario: in questa squadra mi trovo bene, con dedizione e tanta voglia di fare possiamo fare davvero cose importanti. È bastata una telefonata, ora sono pronto a indossare, per il quarto anno di fila, la maglia biancoverde, che ormai sento mia». Così ha motivato Michele Mongelli la sua decisione di rimanere nel Giovinazzo C5. Il rinnovo del contratto, è bastata una semplice telefonata del presidente Antonio Carlucci, è il lieto fine per un laterale che a livello di rendimento si è dimostrato uno dei migliori del campionato di serie B. «E’ rimasta un po' di amarezza nei nostri cuori ed i quelli dei nostri tifosi – ha detto Mongelli - non aver potuto completare il campionato di serie B e la nostra rincorsa al primo posto. Ci aspettavano gare ancora appassionanti perché la nostra, nonostante tutto, è stata una stagione meravigliosa. Poi, proprio sul più bello, l’emergenza Coronavirus ci ha messo il bastone tra le ruote». Per il direttore sportivo Gianni Lasorsa la conferma di Mongelli è parte di un puzzle che si sta costruendo tassello dopo tassello. Già annuncia per i prossimi giorni altre novità. Intanto l’atleta originario di Molfetta scalpita: «Con Piscitelli e Rafinha mi trovo benissimo ha concluso - Entrambi sono diventati come dei fratelli maggiori per me. Sono già pronto per iniziare la stagione, mi aspetto una squadra competitiva».