Piscitelli rinnova il suo contratto con il Giovinazzo C5

L’accordo tra il laterale Angelo Piscitelli e il Direttore sportivo Gianni Lasorsa è stato raggiunto. In realtà la firma che legherà l’atleta per un’altra stagione tra i biancoverdi è stata solo una formalità. «Ci siamo incontrati – ha dichiarato Piscitelli – abbiamo chiacchierato e non ho avuto dubbi nel dire sì al Giovinazzo C5». L’atleta, come lui stesso ha dichiarato, ha avuto diverse offerte da altre società, ma ha prevalso la volontà di giocare per la squadra della sua città, unito a un progetto societario che condivide in pieno, soprattutto dopo la mancata rincorsa al primo posto a causa della sospensione del campionato di serie B. «La prossima stagione sarà particolare – ha dichiarato ancora l’atleta - giocherò senza aver accanto un campione fraterno come Raffaele Depalma, ma cercherò di regalare emozioni ai tifosi e alla città per continuare a scrivere, tutti insieme, pagine di storia di questa società». «Si è guadagnato questo rinnovo e ora vogliamo che la prossima stagione sportiva – ha commentato il Ds Lasorsa - coincida con l’inizio di una nuova epoca di successi per il Giovinazzo C5».