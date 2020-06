Comincia a prendere forma la Afp Giovinazzo

La squadra che dovrà scendere in campo è ancora tutta da costruire. Ma nel frattempo la «Afp Giovinazzo» riparte dal settore tecnico. È alla ricerca di figure professionali che possano fare da supporto agli atleti, che possano programmare al meglio la stagione. In questa ottica il presidente Camporeale e il suo vice, Dangelico, hanno voluto Franco De Anna, preparatore atletico di comprovata esperienza, per tonificare e preparare i muscoli degli atleti. E ancora, a sovrintendere la compagine sportiva è arrivato Angelo Andriano, nel ruolo di direttore sportivo. Quello di Andriano è un ritorno. Per il suo passato da atleta e per l’ottimo rapporto che ha con il mister Marzella. Anche Andriano, nel suo ruolo, è persona di esperienza. Da questi tasselli partirà la stagione dei biancoverdi, che ricordiamo, disputeranno il campionato di A2. Con un settore tecnico dirigenziale di livello, un vivaio che la nazione hockeistica invidia, e con qualche innesto di esperienza che si potrà aggiungere, le sorprese, per un torneo che la Afp vuole recitare da protagonista, non potranno mancare.