Continua il mercato in uscita del Giovinazzo C5

Ancora mercato in uscita e ancora saluti dal Giovinazzo C5. È dato in partenza l’ala - pivot Carlo Angiuli. L’atleta, che ha vestito la maglia biancoverde, che vanta anche una convocazione in Nazionale, non rientrerebbe nei piani tecnici che la società giovinazzese sta mettendo a punto. Sconosciuta al momento la sua prossima destinazione. Con i suoi saluti, Angiuli che Giovinazzo «è una piazza che deve aspirare a palcoscenici importanti». La società adesso attende il consiglio direttivo della Divisione C5, convocato per il prossimo 30 giugno che tra gli altri punti avvrà all’ordine del giorno l’approvazione della delibera sull’attività sportiva per la stagione 2020/2021. Un passo importante in vista di una più fattiva programmazione del campionato che verrà e sulla scelta delle risorse, gli atleti da ricercare sul mercato, che vestiranno la maglia biancoverde e sugli obiettivi che la compagine dovrà darsi.