Sarà Fabio Genchi a difendere la porta del Giovinazzo C5

Doveva essere un portiere affidabile quanto l’ex Giuseppe Di Ciaula. E il direttore generale Sabino Samele lo ha individuato in Fabio Genchi, classe ’84, con una lunga militanza nel futsal con oltre 400 presenze nella serie C1. Un portiere di sicura affidabilità già a disposizione del tecnico Miki Grassi. Genchi ha sempre militato fra i campionati regionali di serie C1 e C2, bissando ad Adelfia il primo posto conquistato a Cassano: «Il salto di categoria non mi preoccupa affatto – sono state le prime dichiarazione del nuovo numero uno - Sono assolutamente consapevole dei miei mezzi e sicuramente, con l’esperienza del preparatore dei portieri Gianluca Annese, lavoreremo al meglio per poter far sì che il nostro reparto possa dire la propria». Nuovo ambiente e nuova avventura per il 35enne barese di nascita. «Ho lavorato tanto nel corso degli anni per raggiungere determinati traguardi ed obiettivi, riuscendo a togliermi delle soddisfazioni a livello agonistico – ha dichiarato ancora - La mia prerogativa da portiere di futsal è quella di non mollare mai e di lavorare sodo in allenamento senza trascurare alcun dettaglio. Per me è motivo di orgoglio far parte di una società ambiziosa e sicuramente di una piazza importante come quella di Giovinazzo». Una società che lo stesso Genchi considera come sinonimo di professionalità e serietà. Con quell’ambizione agonistica che non deve mai mancare.