Si sfoltisce ancora la rosa del Giovinazzo C5

Ferdinando Termine saluto il Giovinazzo C5. Arrivato durante la sessione invernale del mercato, il centrale difensivo lascia i colori bianco verdi. Dopo solo tre mesi, la stagione si è dovuta interrompere per la pandemia del Covid 19, torna sul mercato in attesa di nuovi lidi dove esprimere tutto il suo potenziale. «Ringrazio davvero tutti, dal presidente Antonio Carlucci ai tifosi biancoverdi, per avermi fatto sentire ogni giorno, parte della loro famiglia - le parole di commiato dell'atleta - È stato un onore indossare questa maglia e rendervi fieri di questi colori». Se il mercato in uscita del Giovinazzo C5 appare ormai instradato, quello in entrata è tutto da costruire. Alla corte del neo allenatore Miki Grassi, al momento è arrivato solo il brasiliano Lucão. si aspettano altri colpi di mercato per completare una rosa che dovrà essere competitiva per ben figurare nel campionato di serie B del fustal e magari con aspirazioni di vertice.