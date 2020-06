Eller lascia il Giovinazzo C5 per fine prestito

Torna al Barletta C5 il brasiliano Gabriel Focosi Eller. Il laterale, dotato di grande tecnica ed esplosività lascia i colori bianco verdi per fine prestito. Era infatti arrivato a Giovinazzo arrivato in prestito durante la sessione invernale del mercato. «È stata una stagione meravigliosa e un grande peccato non aver potuto coronare il nostro sogno a causa dell’emergenza Coronavirus - le parole di saluto del giocatore - Vi ringrazio per avermi accolto come avete fatto, sono stato molto bene, è stato un onore indossare questa maglia e un’emozione bellissima far parte di un gruppo importante come questo». Eller torna con il Berletta, club con il quale ha festeggiato la promozione in A2 nel 2016. «Sono assolutamente certo - ha detto ancora - che i miei ex straordinari compagni di squadra onoreranno la maglia e tutta la città di Giovinazzo. Sì, perché a questa città bisogna fare i complimenti: la società e i tifosi si sono comportati molto bene, mi hanno aiutato molto e mi hanno fatto sentire a casa. Grazie a tutti, ma ora è tempo di andare, in futuro rimarrò un fedele tifoso. Auguro al Giovinazzo C5 i migliori successi». «Le nostre strade si separano - dice il direttore sportivo Gianni Lasorsa - ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».