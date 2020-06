Dopo capitan Deplama anche l’estremo difensore Giuseppe Di Ciaula lascia il Giovinazzo C5. Una decisione presa di comune accordo, come ha tenuto a sottolineare il Direttore dell’area sportiva, Gianni Lasorsa, «dopo una lunga e serena riflessione». Arrivato a Giovinazzo nel 2018 con un curriculum di tutto rispetto, tra cui anche una promozione in A2 con la Virtus Rutigliano, ha militato per due stagioni piene nel club bianco verde. «Abbiamo deciso di comune accordo, e con grande rispetto reciproco, di separarci – la dichiarazione dell’estremo difensore - Con questa separazione consensuale chiudo un capitolo della mia vita e della mia carriera. È stato un onore indossare la maglia del Giovinazzo C5 e aver lottato per questa città. Voglio ringraziare la società, i tifosi e le persone che mi hanno sempre supportato e che alla fine mi hanno fatto crescere. Vi porterò nel mio cuore: qui lascio tanti amici, tante avventure, due annate importanti e momenti indimenticabili. Vi mando un abbraccio forte. E spero davvero che sia solo un arrivederci e non un addio». «Un gentleman dentro e fuori dal campo – la risposta di Lasorsa - Un compagno di squadra straordinario. Lo ringraziamo per le prestazioni offerte e per la professionalità espressa, consci di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal nazionale».