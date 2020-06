​Capitan Depalma lascia il Giovinazzo C5

Il pivot biancoverde lascia dopo 13 anni e 186 gol: s’ammaina una bandiera nel futsal italiano

Raffaele Depalma lascia il Giovinazzo C5. A 35 anni e dopo 13 stagioni con la maglia bianco verde smette si toglie la fascia di capitano e saluta tutti. «Ho passato 13 anni fantastici in questa società che si è rivelata, per me, una seconda famiglia - dice - di Depalma - Sono stati anni fatti di gioie, goal (ne ha segnati 186) e partite che porterò per sempre nel mio cuore. Purtroppo, però, per varie motivazioni, è arrivato il momento dei saluti e non è mai facile farli, specie per uno come me che aveva lo stemma del Giovinazzo C5 nel sangue. Credo di aver lasciato un grande ricordo e di aver dato un grosso contributo a questa squadra: non ho mai mollato e ho sempre lottato per dare il massimo che potessi dare durante ogni gara». Nei tifosi giovinazzesi Depalma ha lasciato ricordi indelebili. Come i gol «storici» messi a segno contro l'Assoporto Melilli a soli 7 secondi dai supplemetari, quello decisivo segnato negli ottavi di finale per la promozione in A2. «Saluto tutti coloro i quali ho avuto modo di conoscere in questa lunga carriera con il Giovinazzo C5 e con cui ho condiviso gran parte della mia carriera sportiva - sono le sue parole di commiato - Un saluto enorme va ai tifosi, soprattutto coloro che non sono mai mancati anche quando i risultati non arrivavano. Auguro il meglio alla società a cui auguro di raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissata».