Pino Marzella torna ad allenare l'Afp Giovinazzo

L'accordo è stato raggiunto. Era nell'aria da tempo. Pino Marzella sarà l'allenatore dell'Afp Giovinazzo per la prossima stagione hockeistica di A2. A darne notizia attraverso la pagina facebbok della società bianco verde, il presidente Camporeale e il suo vice Dangelico. «La scelta è stata dettata - si legge dalla pagina - dalla necessità di dare maggior spinta al settore giovanile». Un settore che è fiore all'occhiello dello sport giovinazzese , con le squadre di tutte le categorie, dai più piccoli fino agli under 17, che si sono imposti a livello nazionale. Da sempre un vero serbatoio per per tutto il movimento rotellistico italiano. E da quanto si apprende il progetto di Marzella, che avrebbe sposato in pieno le intenzioni della società, sembrerebbe essere proprio quello di valorizzare i giovani, farli crescere e imporli sulla ribalta nazionale. Per far tornare l'Afp ai fasti di quando il campione giovinazzese faceva incetta di successi. La nuova avventura di Marzella, dei suoi ragazzi e di tutto lo staff, comincerà già nei prossimi giorni.