Si corre verso la ufficialità del Giro d’Italia 2020

Sembrerebbe essere ormai ufficiale. Il «Giro d’Italia 2020» partirà da Palermo il 3 ottobre per concludersi il 25 dello stesso mese a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano. Qualche variazione rispetto al percorso originario è stato necessario apportarla. Niente tappe preliminari in Ungheria, al loro posto percorsi ridisegnati in Sicilia. Sarebbe stata confermata la ottava frazione, la Giovinazzo – Vieste, che prenderà il via il 10 ottobre. Se l’intero Giro è stato ridisegnato, resta ancora da definire quali saranno i protocolli che la Carovana Rosa dovrà adottare per evitare eventuali contagi o proprio in caso di qualche positività al virus tra tecnici e atleti. Un nodo che dovrebbe essere sciolto nel corso di questa settimana dalla direzione del Giro che incontrerà i vertici del Viminale. Dovranno essere diramate le molte incertezze su quelle che dovranno essere le misure di sicurezza e di prevenzione anti-coronavirus, per non rischiare di richiudere tutto, e questa volta definitivamente, per questa stagione. La presentazione del Giro e quindi la sua ufficializzazione, dovrebbe avvenire online entro la fine del mese a cura della Rcs Sport.