Quaranta anni fa il trionfo dell’hokey giovinazzese

Il ricordo è di Michele Marolla, che all’epoca era tra gli speaker al seguito della squadra. Esattamente quaranta anni fa l’Afp Giovinazzo, era i 7 giugno del 1080, si laureava campione d’Italia grazie a un pareggio ottenuto in quel di Monza. I vari Frasca, Marzella, Colamaria, solo per citarne alcuni tra i protagonisti di quella esaltante stagione, diedero vita a una epopea mai più ripetuta. Sia per le vittorie in campo europeo, che successivamente con la Nazionale di hockey. In campo reotellistico Giovinazzo detiene ancora l’unico scudetto tra le squadre del sud Italia.