Parte la nuova stagione del Giovinazzo C5

Il Giovinazzo C5 riparte da Miki Grassi. Un nome, il suo, per avviare la nuova stagione del Calcio a 5 dopo l’interruzione del campionato dichiarato concluso a causa del Covid 19. Foggiano di 51 anni, Grassi è una garanzia per il club bianco verde. riconosciuto in Italia come uno dei tecnici più validi, ha appena superato una malattia che lo costrinse alle dimissioni da allenatore dell’Apulia Food Canosa nel bel mezzo del torneo del 2018/19. «Sto bene e mi sento carico – sono le prime parole del nuovo trainer scelto da Antonio Carlucci - Tutto, piano piano, sta tornando alla normalità, mancava solo un tassello, forse il più importante, ovvero la mia passione, ciò che faccio da tantissimi anni, lo sport, il calcio a cinque, allenare. Per me è come una seconda vita». Un premio nel suo curriculum come miglior tecnico pugliese per la stagione 2009/10, Grassi ha scelto Giovinazzo, per l’ambiente che già conosce. E conosce anche il presidente della società. «Ho un carattere forte - ha dichiarato - a volte rude nei modi, ma sempre con rispetto per tutti, e Giovinazzo m’ha sempre dato l'idea di qualcosa di molto simile dal punto di vista caratteriale. Il pubblico incredibile e la voglia dei ragazzi di lottare sempre sono degli aspetti importanti che si avvicinano molto alla mia filosofia». A Giovinazzo incontrerà di nuovo il Direttore generale Samele. «Con lui – ricorda Grassi - abbiamo segnato il tempo con la Fuente. Tutto ciò non mi ha fatto esitare per niente sulla decisione finale ed eccomi qui». Il nuovo tecnico arriva con le idee chiare. «Nessun credo tattico predefinito – afferma - la mia idea di calcio a cinque resta una, ma è sempre al servizio della società affinché la squadra renda al meglio e rispecchi le mie idee sul parquet. Sono un lavoratore, non staremo a bighellonare sperando arrivino i risultati, ma lavoreremo per ottenerli. Negli anni ho lavorato e cambiato tanto, ma l'importante è che la squadra renda più di quello che ci si aspetta: vorrebbe dire aver fatto un buon lavoro».