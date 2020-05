Per la Afp la prossima stagione agonistica sarà in seria A2

Sembra ormai certa la partecipazione dell'Afp Giovinazzo al prossimo campionato di A2. Lo si apprende dalla pagina ufficiale del sodalizio biancoverde. Le conferme sarebbero arrivate dalla videoconferenza a cui hanno partecipato tutte le squadre che comporranno i gironi del campionato di A2, che insieme al settore tecnico federale, hanno sciolto i vari nodi al vaglio della Federazione. Campionati prima fermi e poi sospesi a causa del Covid, le perplessità per la organizzazione dei prossimi tornei erano tante. Ma la Afp, non si è fatta trovare impreparata. Nonostante il lockdown ha continuato a lavorare per preparare la strada che è poi risultata essere in discesa. Ha colto al volo la possibilità di disputare un campionato importante per dare modo ai propri atleti di calcare palcoscenici impegnativi per potersi mettere in mostra. Adesso si attende solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare entro luglio. Un termine imposto dalla Federazione per dare modo a tutte le compagini di provvedere alla iscrizione ai campionati e partire quindi con la programmazione della prossima stagione agonistica.