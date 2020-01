​Iris vincente al Torneo Internazionale “Del Mare”

Vittoria, podio ed un ottimo piazzamento, meglio era difficile fare per la Ginnastica Ritmica Iris che si porta a casa l’affermazione nel Torneo Internazionale “Del Mare”, disputatosi a Caorle lo scorso weekend (17-19 gennaio), ed organizzato dalla Novagym.



Al Palasport Vicentini brillano le ginnaste pugliesi con l’Iris che si aggiudica la vittoria nel torneo a squadre di Serie D Silver con la compagine, presieduta da Nico Di Liddo, composta da Federica Esposito, Letizia Valente e Debora Di Venosa che ha chiuso con il punteggio di 32.250 a pari merito con la Polisportiva Pontevecchio al termine degli esercizi: collettivo, coppia e successione. Terzo gradino del podio per la compagine Iris 2 formata da Simona Napoletano, Serena Cassanelli e Greta Simone con il punteggio di 32.225; Quinto posto finale, invece, per il team Iris 3, composto da Imma Santeramo, Eliana Sabato, Alessia Belgiovine e Claudia Todisco con il punteggio finale di 29.300.

Una conferma importante per le ginnaste, guidate in terra veneta da Alessandra Sangilli e Lucia Andriani, in vista di una stagione che da poco ha riaperto i battenti.