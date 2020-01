Giovinazzo C5, Magalhaes vuol coniugare due verbi: vincere e convincere

«Ricomincia il campionato di serie B e si riaprono tutti i discorsi. Noi siamo in una buona fase». Così il tecnico del Giovinazzo C5, Marcello Magalhaes, analizza il momento che vive la sua squadra, seconda in classifica nel girone G di serie B e reduce da ben quattro vittorie consecutive contro Diaz Bisceglie, Olympique Ostuni, Sporting Venafro e Free Time L'Aquila. «Io voglio vincere e convincere col predominio sulle partite», prosegue l'allenatore che parla del girone di ritorno ormai alle porte.

«Questo è un campionato molto equilibrato in cui non ci sono squadre dominanti come lo erano, lo scorso anno, il Futsal Fuorigrotta e il Real San Giuseppe - spiega -. Il campionato è dunque equilibrato e molto aperto e la differenza, adesso, sono i 2 punti dalla vetta», occupata a pari merito dal Futsal Capurso e dalla Chaminade Campobasso. «Noi - prosegue - abbiamo fatto uno sforzo importante per recuperare questo gap, ma il nostro destino è nelle nostre mani e dipende solo da noi, in piena autonomia».

Oggi pomeriggio alle ore 16, al PalaPansini (ticket d’ingresso fissato a 3 euro per gli uomini e a 2 euro per le donne, ndr), arriverà la Polisportiva Torremaggiore dell'ex Asensio, penultima della classe. «Sarà per noi una gara fondamentale - dice ancora il tecnico - perché giochiamo in casa: la squadra sta vivendo un buon momento di forma, la squadra sta giocando bene, la squadra ha preso fiducia nel suo gioco e nella sua mentalità, quindi faremo di tutto per vincere contro una squadra che si è rinforzata nel mercato invernale».

La Polisportiva Torremaggiore si presenterà con gli ultimi arrivati Cotrufo, Fiotta e Natalino, «ma anche noi abbiamo cambiato molto. Adesso siamo più solidi, in attacco ci basiamo sulla 4-0 e sul possesso lungo e di questo sono molto contento. Dobbiamo approfittare di questo momento ed è molto importante, ora, continuare a vincere. La nostra ambizione è quella. Le vittorie - conclude Magalhaes - ti aiutano ad andare avanti, per me bisogna vincere e convincere. Lavoriamo per questo».